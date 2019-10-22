لجنة التحقيق الوزارية تعلن تقرير “أحداث التظاهرات” بعد قليل

2019/10/22 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات، الثلاثاء، انها ستعلن بعد قليل عن تقريرها النهائي عن أحداث التظاهرات.وقال رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي في بيان مقتضب تلقت “كلكامش” سخة منه، انه “بعد قليل سيتم الاعلان عن التقرير النهائي للتحقيقات والتوصيات”.وكان الخبير الامني هشام الهاشمي قد اكد في وقت سابق ان التحقيقات بالتظاهرات التي شهدتها بغداد وغالبية المدن العراقية ستحيل العشرات من الضباط للمحاكم العسكرية.وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر”، إن “‏تقرير لجنة نوري الدليمي لتقصي الحقائق، يوصي بإقالة قادة وعشرات من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم الى المحاكم العسكرية”.واوضح الهاشمي، أن “هؤلاء القادة قد يواجهون تهمة عصيان الأوامر العسكرية بسبب توفر الأدلة والشهادات على إصدار هم أوامر مباشرة بإطلاق الرصاص الحي على متظاهري تظاهرات تشرين الأول”.وكانت بغداد وعددا من محافظات جنوب ووسط العراق شهدت، مطلع الشهر الجاري مظاهرات واسعة، للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات وتوظيف خريجي الجامعات وتشغيل العاطلين، رافقتها أعمال عنف راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.

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