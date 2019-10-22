2019/10/22 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات، اليوم الاربعاء، انه بعد قليل سيتم الاعلان عن التقرير النهائي للتحقيقات والتوصيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات: بعد قليل سيتم الاعلان عن التقرير النهائي للتحقيقات والتوصيات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات: بعد قليل سيتم الاعلان عن التقرير النهائي للتحقيقات والتوصيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).