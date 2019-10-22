لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات تعلن نتائج تحقيقاتها بعد قليل

2019/10/22 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، الثلاثاء (22 تشرن الأول 2019) أنها ستعلن نتائج تحقيقاتها بعد قليل.

وقال رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، نوري الدليمي، "بعد قليل سيتم الاعلان عن التقرير النهائي لتحقيقات اللجنة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها".

وذكرت قناة العراقية، شبه الرسمية، في خبر عاجل: "بعد قليل سنذيع تقرير اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي، للتحقيق بسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحداث الأخيرة".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اطلع، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية في الأحداث التي رافقت التظاهرات مطلع الشهر الحالي، والتي ستعلن في الايام القليلة المقبلة.

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