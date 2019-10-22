النقل تعلن البدء بتشغيل رصيفي 25 و 26 في ميناء ام قصر الشمالي

2019/10/22 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ،اليوم الثلاثاء ، البدء بالتشغيل الفعلي لرصيفي 25 و 26 في ميناء ام قصر الشمالي بعد اكمال انجازهما.وقال لعيبي في بيان تلقته “الغد برس”، ان “هذا الانجاز له اهمية كبيرة في تنشيط الجانب الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية الى 500 الف حاوية للرصيف الواحد سنويا، ...

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