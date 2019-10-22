مقتل 2 وإصابة 3 من قوات الأمن العراقية بهجوم لـ”داعش”

2019/10/22 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قال الجيش العراقي إن تنظيم “داعش” هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين، بشمال البلاد، أمس الاثنين، مما أدى لمقتل 2 وإصابة 3 من قوات الأمن.وأوضح الجيش في بيان له: “هجمت عناصر من داعش على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت ...

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