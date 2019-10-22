“بالصور”.. مغردون يطلقون اسماً لتظاهرات يوم 25 اكتوبر ويحتلون الصدارة في “تويتر”

2019/10/22 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الاخيرين اسماً جديداً على تظاهرات يوم 25 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري.#جمعة_الثأر_للشهداء ولان التظاهرات تصادف يوم الجمعة المقبل فقد اختار الناشطون اسم (جمعة الثأر للشهداء) وذلك استذكاراً للمتظاهرين الذين قتلوا خلال تظاهرات 1 اكتوبر الدامية.ورصدت منصة “يس عراق” عدداً من التغريدات على “تويتر” […]

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