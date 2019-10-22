القبض على اثنين من عناصر ما يسمى بـ(الأمن والحسبة) لداعش في الموصل

2019/10/22 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من عناصر ما يسمى بالأمن والحسبة لداعش في الموصل.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة القت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة ايمن الموصل".

واضافت ان "المطلوبين أحدهم من العاملين بما يسمى بديوان الامن والآخر بديوان الحسبة لداعش قبل التحرير".

واشارت الى ان "الداعشيان مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

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