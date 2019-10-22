2019/10/22 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصادنيوز _ بغداد

تراجعت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6.8 % على أساس سنوي الى نحو 283.5 مليار ريال.





كما أظهرت البيانات المالية للبنوك العاملة في قطر انخفاض اجمالي الائتمان الحكومي الشهر المنصرم بنسبة 15.3% على أساس سنوي الى نحو 302.4 مليار ريال ، مقابل ارتفاع الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 18% إلى نحو 677 مليار ريال .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الودائع الحكومية المحلية لقطر تنخفض 6.8% في سبتمبر 2019) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الودائع الحكومية المحلية لقطر تنخفض 6.8% في سبتمبر 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).