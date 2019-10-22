لبنان.. أبواب المصارف مغلقة بوجه الزبائن

2019/10/22 | 13:20

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تواصل المصارف في لبنان اغلاق ابوابها، لليوم الرابع على التوالي، بوجه المراجعين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان مقتضب، إن "أبواب المصارف ستبقى مقفلة غدا (اليوم) الثلاثاء، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".

واليوم هو الرابع على التوالي الذي تقفل فيه المصارف في لبنان بعد الجمعة والسبت والاثنين، علماً أن الأحد هو عطلة رسمية في الدولة.

ومنذ الخميس، يشهد لبنان تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.

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