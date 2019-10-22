اعلان نتائج اللجنة التحقيقية باحداث الاحتجاجات في العراق وتوصيات باعفاء ضباط ومسؤولين

2019/10/22 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقرت اللجنة التحقيقية الوزارة الخاصة باحتجاجات العراق، الى استخدام القوات الامنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، مما ادى لسقوط 149 قتيلا واكثر من 4 الاف من المتظاهرين فقط.

تتمة..

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