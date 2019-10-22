2019/10/22 | 13:48

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تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات توصي باعفاء قائد شرطة

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تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات توصي باعفاء قائد شرطة النجف

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