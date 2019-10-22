2019/10/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات: القبض على منتسبين في

اخبار مباشرة

تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات: القبض على منتسبين في بابل استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات: القبض على منتسبين في بابل استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات: القبض على منتسبين في بابل استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).