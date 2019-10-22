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لجنة التحقيق باحداث التظاهرات توصي باعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار


لجنة التحقيق باحداث التظاهرات توصي باعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار
2019/10/22 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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