2019/10/22 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | التقرير النهائي للجنة التحقيقات بشأن التظاهرات: استشهاد 5 مدنيين واصابة 172 آخرين واصابة 43 من قوات الأمن في النجف

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | التقرير النهائي للجنة التحقيقات بشأن التظاهرات: استشهاد 5 مدنيين واصابة 172 آخرين واصابة 43 من قوات الأمن في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | التقرير النهائي للجنة التحقيقات بشأن التظاهرات: استشهاد 5 مدنيين واصابة 172 آخرين واصابة 43 من قوات الأمن في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).