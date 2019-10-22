2019/10/22 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | التقرير النهائي للجنة التحقيقات بشأن التظاهرات يشمل اعفاء قيادات امنية من مناصبهااعفاء نائب قائد عمليات بغداداعفاء قائد شرطة بغداداعفاء قائد شرطة بابلاعفاء قائد شرطة الناصريةاعفاء قائد شرطة الديوانيةاعفاء قائد شرطة ميساناعفاء قائد شرطة النجفاعفاء قائد الفرقة 11اعفاء قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | التقرير النهائي للجنة التحقيقات بشأن التظاهرات يشمل اعفاء قيادات امنية من مناصبها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | التقرير النهائي للجنة التحقيقات بشأن التظاهرات يشمل اعفاء قيادات امنية من مناصبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).