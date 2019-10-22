2019/10/22 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات: لم تصدر أي اوامر من الجهات العليا باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واعفاء قيادات أمنية واحالة الملف على القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/22 | 14:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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