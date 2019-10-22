انخفاض مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء

2019/10/22 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انخفضت، الثلاثاء، مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية، مقارنة بالجلسة السابقة.

وذكر تقرير السوق ان "عدد الشركات المدرجة بلغ 102 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المتداولة 29 شركة، و بلغ عدد الاسهم المتداولة {722,608,910} سهم، فيما بلغت قيمة الاسهم {641,344,083} دينار".وأضاف ان "مؤشر الاسعارISX 60 اغلق في جلسة اليوم على {479.48} نقطة منخفضا بنسبة {0.62%} عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ {482.47} نقطة، حيث تم تداول اسهم {29} شركة من اصل {102} شركة مدرجة في السوق، واصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي {29} شركة".وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي {8} مليون سهم بقيمة بلغت {1,120} مليون دينار من خلال تنفيذ {1} صفقات على اسهم شركة واحدة، فيما بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني{20,100} مليون سهم بقيمة بلغت {52,039} مليون دينار من خلال تنفيذ {21} صفقات على اسهم شركتين.و بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي {2,159} مليون سهم بقيمة بلغت {3,827} مليون دينار من خلال تنفيذ {9} صفقة على اسهم شركتين، في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني {29,250} مليون سهم بقيمة بلغت {56,102} مليون دينار من خلال تنفيذ {24} صفقة اسهم شركتين.انتهى

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