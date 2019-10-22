فلاح أمين الرهيمي - بمناسبة ذكرى مرور (102 عاماً) على ثورة أكتوبر العظمى (قطعة نثرية)

2019/10/22 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي ثورة أكتوبر العظمى يفجرها لينينتحيها من الشرق إلى الغرب الملايين ثورة أكتوبر العظمى ، يا من رفعت البلايا عن شعوب تهزها ذكراك أيقظت الشعوب المظلومة فهبت لنير الظلم كسراثورة ضجت بها العالم فأصبحت للشعوب عزاً ومجداًأشرق في سمائها للشعوب (لينين) فكان لليل فجراً حملت التقدم والحضارة للشعوب يزهو بها التاريخ فخراً ذكراك تبقى مطرزاً على جبين التاريخ دهراً فدهراً عفوك ال......

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