بالوثائق.. بغداد اليوم تنشر التقرير النهائي للتحقيق بأحداث التظاهرات

2019/10/22 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

يتبع....................................

التقرير النهائي: مسؤولون حرضوا على استخدام العنف ضد المتظاهرين وتمت احالتهم للقضاء

يتبع.



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