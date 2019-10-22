حقوق الانسان: تقرير المظاهرات اكتمل وعبد المهدي سيعلن النتائج

2019/10/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الثلاثاء، عن تسليم اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث النظاهرات تقريرها النهائي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا الى اللجنة شخصت جميع الحالات السلبية وحددت الخلل والمسؤولية.وقال الغراوي ان “اللجنة عملت خلال الايام الماضية في اغلب المحافظات وجمعت الادلة والافادات من المواطنين والمتظاهرين من ...

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