“بالوثائق” تقرير اللجنة الوزارية بشأن احداث التظاهرات: خيبة امل وعزل لقادة الشرطة في المحافظات المحتجة

2019/10/22 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر منصة “يس عراق” ،اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق بشأن عمليات القتل والقنص التي رافقت التظاهرات والتي ادت الى مقتل العشرات واصابة الالاف من المتظاهرين بجروح.التقرير كامل: 107 قتيل واكثر من 3 الاف جريح! هذا واقرت اللجنة التحقيقية الوزارة الخاصة باحتجاجات العراق، باستخدام القوات الامنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، مما ادى […]

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