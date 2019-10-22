حالة الطقس: أمطار رعدية خلال الأسبوع الحالي

2019/10/22 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتوقعت هيئة الأنواء الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، فيما أشارت إلى تساقط أمطار رعدية خلال الأيام القادمة.

الطقس ليوم الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم مصحوب بتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانًا

قالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس سيكون اليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية بعد الظهر تكون رعدية أحيانًا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية"، مبينة أن "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

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أمطار قادمة ودرجات حرارة عشرينية

أضافت الهيئة أن "الطقس سيكون ليوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي وأحيانًا غائم ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر رعدية".

أشارت الهيئة إلى أن "الطقس ليوم الخميس في المنطقة الوسطى والشمالية غائم جزئي إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانًا, ولا تغيير في درجات الحرارة"، مبينًا أن "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية".

أوضحت الهيئة أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم مصحوب بتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانًا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلًا تكون رعدية, ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

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