2019/10/22 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقرير النهائي لأحداث التظاهرات: عجلات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية أحرقت باستخدام قنابل المولوتوف وكالة خطوة برس.

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