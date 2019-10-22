2019/10/22 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقرير النهائي لأحداث التظاهرات: حرق مؤسسات الدولة من قبل عناصر ارادت حرف الاحتجاجات عن طابعها السلمي وكالة خطوة برس.

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