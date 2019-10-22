2019/10/22 | 14:18

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عاجل | تقرير لجنة التحقيقات بشأن التظاهرات: أفراد حمايات مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب أطلقوا النار على بعض المتظاهرين اثناء محاولتهم إحراقها

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