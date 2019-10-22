2019/10/22 | 14:19

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القائد العام للقوات المسلحة يصادق على نتائج التحقيق باحداث التظاه

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القائد العام للقوات المسلحة يصادق على نتائج التحقيق باحداث التظاهرات ويحيل الملف الى القضاء

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