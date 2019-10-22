التقرير النهائي بشأن التظاهرات: حصيلة الضحايا بلغت 157 شهيدا 5494 جريحا

2019/10/22 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة التحقيق في احداث التظاهرات، الثلاثاء، ان حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية بلغت 157 شهيدا 5494 جريحا، مبينة ان هذه شملت محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى.

وجاء في تقرير اللجنة التي ترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي الذي اعد من الفترة 13-21 من الشهر الحالي للتحقيق في كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية ابتداء من الاول وحتى الثامن من تشرين الاول الحالي، انه "تم تشكيل 8 لجان فرعية حيث استند التقرير على تقارير اللجان الفرعية التي ارسلت الى كافة المحافظات بما فيها الصور والفيديوهات والوثائق".

وادناه حصيلة بالضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات:

بغداد

القوات الامنية 4 شهداء و363 جريح

المدنيين 107 شهداء و3458 جريح

ذي قار

القوات الامنية شهداء 2 و532 جريح

المدنيين 19 شهيدا و223 شهيد

الديوانية

القوات الامنية 2 شهداء و193 جريح

المدنيين 7 شهداء و107 جريح

ميسان

لا يوجد شهداء بالنسبة للقوات الامنية اما الجرحى 92

المدنيين 6 شهداء و14 جريحا

القوات الامنية لا شهداء وعدد الجرحى 116

المدنيين شهيد واحد وسبعة جرحى

القوات الامنية 58 جريح ولا يوجد شهيد

المدنيين 4 شهداء و226 جريحا

النجف

القوات الامنية لا شهيد و43 جريحا

المدنيين 5 شهداء و172 جريحا

المثنى

القوات الامنية لا يوجد شهداء ولا يوجد جرحى

المدنيين لا شهداء ولا جرحى

المجموع الكلي لجميع هذه المحافظات: 8 شهداء من القوات الامنية و1287 جريح

اما المدنيين 149 شهيد و4207 جرحى.

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