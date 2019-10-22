مجلس النواب:٢٥٪ من مشاريع العراق نفذت والباقي اهدر بالكامل

2019/10/22 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ خاص

كشف تقرير صادر عن مجلس النواب، عن بلوغ إيرادات العراق المالية خلال ال١٨ عاما الماضية الف وخمسمائة تريليون دينار "نحو تريليون دولار".





وقال التقرير الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إيرادات العراق من عام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١٨ بلغت ١١٥٥ تريليون دينار صرف منها ١٠٢٢ تريليون دينار بينما الفائض ١٣٣.٢ تريليون دينار".





وأضاف أن إيرادات العراق من ٢٠٠٤ وحتى العام ٢٠١٨ بلغت ١١٣٦ تريليون دينار لكن هذه الأموال لم تأتِ ثمارها على ارض الواقع فعند حساب المشاريع المنفذة نجد أن ٢٥٪ منها نفذ والباقي أهدر بشكل كامل بين فساد اداري ومشاريع لم تنفذ بسبب تدهور الوضع الأمني.





وأكد أن اجمالي السلف لغاية كانون الأول ٢٠١٧ بلغ ١١٢.٥ تريليون دينار.





ولفت التقرير إلى أن إيرادات العراق الفعلية من العام ١٩٨٠ وحتى العام ٢٠٠٠ بلغت ٣.١ تريليون دينار اما النفقات فقد كانت ٥.٦ تريليون دينار بعجز بلغ ٢.٣ تريليون دينار".





ونوه إلى أن العراق حقق أعلى عجز في موازنته بالعام ١٩٨٢ بمبلغ ٩.٥ مليار دينار بينما بسبب الحرب العراقية الإيرانية وصل العجز الحقيقي ١٥٠٪.





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