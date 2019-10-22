هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة حج 2020 الى مراجعة مكاتبها

2019/10/22 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الفائزين بقرعة الحج للعام المقبل 2020 "شخصيا" الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي، ان" الهيئة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29 / 10 / 2019 ولمدة 15 يوما باستقبال المواطنين الفائزين بقرعة حج 2020 لتحديث بياناتهم الشخصية واستلام جوازات سفرهم".



واضاف ان" هذا الاجراء يأتي لغرض تنظيم الاجراءات الادارية وتنظيم القوافل مبكرا تمهيدا لادخالهم في دورات تنظيمية وارشادية مكثفة وبيان مدى قابليتهم لاداء مناسك الحج".



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