بحضور ممثلي 5 منتخبات.. اجتماع بشأن خليجي 24 بالدوحة والعراق يقدم مقترحاً

2019/10/22 | 14:36

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بغداد اليوم - خاص

كشف عضو اللجنة الاعلامية لخليجي 24 بالدوحة عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة العراقي حسين الخرساني عن مضمون مقترح عراقي في اجتماع المكتب الاعلامي للبطولة والذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية.

وقال الخرساني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماع اللجنة الاعلامية للبطولة عقد اليوم في الدوحة بحضور ممثلي المنتخبات الخمسة المشاركة، قطر والعراق والكويت وعمان واليمن وتم مناقشة الجوانب الاعلامية للبطولة".

واضاف، أن "العراق قدم مقترحا لزيادة عدد الوفود الاعلامية والذي كان محددا بخمسة اعلاميين"، مبينا، إن "المقترح العراقي نال استحسان الجميع وسيرفع الى اللجنة المنظمة للبطولة للاخذ به،كما تم مناقشة النقل التلفزيوني للبطولة".

يشار الى ان قرعة البطولة ستقام يوم غد الاربعاء بحضور ممثلي البطولة في فندق كمبنسكي وسط الدوحة.

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة العراقي، الثلاثاء، أن (15) عضواً في الهيئة العامة بالاتحاد، سيتقدمون بالشهادة لصالح الاتحاد بشأن شكوى عدنان درجال.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عددا من اعضاء الهيئة العام

بغداد اليوم/ متابعة

أشار جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إمكانية استحداث نظام رادار صوتي للمساعدة في التغلب على العنصريين في الملاعب.

و زادت السلوكات العنصرية في الملاعب الإيطالية ببداية الموسم الجديد للدوري الإيطالي 2019/2020

بغداد اليوم-متابعة

لكل مهنة أخطار صحية، أكثرها تأبطا بالشر لكل محترف كرة قدم بعد تقاعده عن اللعبة، هي انتكاسات عصبية، يشملها مرض "الخرف" المعروف باسم Dementia إنجليزيا، أي باركنسون وزهايمر وشحن عصبي، وغيرها من الاعتلالات، لأن من يحترف ال

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