2019/10/22 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقرير النهائي: بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير النهائي: بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير النهائي: بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).