2019/10/22 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقرير النهائي لأحداث التظاهرات: لم تصدر اية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وكالة خطوة برس.

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