الغارديان: القوات الأميركية تغادر سوريا تحت وابل من السباب ورميها بالفواكه الفاسدة

2019/10/22 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمارتن شولوف، بعنوان الخيانة أمر يصعب تجاوزه، إذ ان القوات الأميركية تغادر سوريا تحت وابل من السباب ورميها بالفواكه الفاسدة.

وقال الكاتب، إن خروج القوات الأميركية من سوريا يختلف تماما عن الوقت الذي أمضته على الأرض هناك، فلدى خروجها وُدعت بوابل من السباب والفاكهة العفنة، مضيفاً أن البقية الباقية من القوات الأميركية غادرت سوريا مغادرة مشينة أثناء مرورها في البلدات التي استقبلتها بالترحاب منذ أربعة أعوام.

وأكد شولوف، ان القامشلي في شمال شرقي سوريا، والتي كانت مركز التعاون بين القوات الأميركية والمسؤولين الأكراد طوال مدة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، كانت أقل المناطق ودا مع القوات المغادرة.

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