جماهير ريال مدريد ترشح ميسي للفوز بالكرة الذهبية 2019

2019/10/22 | 15:07

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بغداد اليوم/ متابعة

حصل ليونيل ميسي نجم برشلونة على غالبية أصوات جماهير الغريم التقليدي ريال مدريد للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2019، وذلك بعد أن تم الإعلان عن 30 مرشحاً للفوز بالجائزة هذا العام.

وتنحصر المنافسة بين ليونيل ميسي نجم برشلونة المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا، وفيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الذي ترشح في القائمة النهائية بالجائزتين السابقتين.

وأعدت صحيفة "آس" الإسبانية استطلاع للرأي شارك به أكثر من 21 ألف شخص بشأن الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 بين المرشحين الثلاثين، علماً أنه لم يتواجد سوى لاعبين من ريال مدريد في القائمة هما كريم بنزيما وإدين هازارد.

وحصل ميسي على النسبة الأعلى من أصوات جماهير ريال مدريد، حيث حصل على نسبة 52% من الأصوات، بينما نال باقي المرشحين البالغ عددهم 29 لاعباً النسبة المتبقية 48%.

واحتل كريستيانو رونالدو أسطورة النادي الملكي والهداف التاريخي برصيد 450 هدفاً المرتبة الثانية بنسبة بلغت 15% فقط، يليه فيرجيل فان دايك في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 11%.

وصوتت نسبة 4% فقط للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما للفوز بجائزة البالون دور، أما إدين هازارد، فقد نال 1.5% من أصوات جماهير الريال، في الوقت الذي احتل فيه ساديو ماني مهاجم ليفربول المركز الرابع خلف ميسي ورونالدو وفان دايك بنسبة 5%.

بغداد اليوم - خاص

كشف عضو اللجنة الاعلامية لخليجي 24 بالدوحة عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة العراقي حسين الخرساني عن مضمون مقترح عراقي في اجتماع المكتب الاعلامي للبطولة والذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية.

وقال الخرساني

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة العراقي، الثلاثاء، أن (15) عضواً في الهيئة العامة بالاتحاد، سيتقدمون بالشهادة لصالح الاتحاد بشأن شكوى عدنان درجال.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عددا من اعضاء الهيئة العام

بغداد اليوم/ متابعة

أشار جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إمكانية استحداث نظام رادار صوتي للمساعدة في التغلب على العنصريين في الملاعب.

و زادت السلوكات العنصرية في الملاعب الإيطالية ببداية الموسم الجديد للدوري الإيطالي 2019/2020

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