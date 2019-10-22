2019/10/22 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي ما يحيّرني حقا و يدعني ان اتامل و لم اجد حجة او مبررا له هو ضعف موقف المحسوبين على اليسار من القضايا العالمية المعتبرة انسانيا و منها محسوبة على القوميات او المكونات بشكل عام, او ما يمكن ان نطلق عليه ماهوغير محسوب على الطبقة العاملة بشكل خاص.اي استمرار النظرة المتصلبة القاسية تجاه امور عديدة و ان كان الانسان هو المحور الاساسي المهم فيها.و هناك امثلة كثيرة طوال المدة التي برزت القوى اليسارية او ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - ان لم تضمن انسانيتك لن ترسخ يساريتك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - ان لم تضمن انسانيتك لن ترسخ يساريتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).