غسان صابور - بفرنسا لوائح انتخابية... طائفية!!!...

2019/10/22 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور بــفــرنــســا..لوائح انتخابية طائفية!!!...نــعــم...نعم...هنا بفرنسا لوائح حزبية سياسية انتخابية طائفية عرقية..إســلامـيـة..إنطوائية...بالبلد فــرنــســا الذي وزع وعــلــم ونــشــر العلمانية وفصل الدين عن الدولة...كما تنبات من عدة عقود..من تسلل الإسلاميين بجميع مرافق المؤسسات الرسمية والحكومية والنقابية..بالإضافة إلى الهيمنة على مؤسسات خاصة..تقبل المحجبات اللواتي رفضتهن غالب المؤسسا......

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