2019/10/22 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مصفى الدورة في بغداد بالحواجز الكونكريتية بشكل كامل تحسباً لمظاهرات الجمعة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم إغلاق مصفى الدورة في بغداد بالحواجز الكونكريتية بشكل كامل تحسباً لمظاهرات الجمعة".

وستنطلق تظاهرات جديدة في بغداد والمحافظات يوم ٢٥ اكتوبر، الجمعة المقبلة وسط ترجيحات في أن تكون أكثر اتساعاً من التظاهرات الماضية.

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