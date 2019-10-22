2019/10/22 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بسرقة مبالغ مالية من منزل جنوبي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، وبعد جمع المعلومات والتحري تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (ثمانية وعشرون الف دولار امريكي) من داخل دار في منطقة البياع".

وأضافت أنه "بعد التحقيق معه اعترف صراحة بجريمة السرقة، وقد عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع) واتخذت الاجراءات القانونية كافة بصدد القضية".

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