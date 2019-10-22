نائب يحذر عبدالمهدي بتخريب ما تبقى من الدولة ويؤكد: شركات ومصارف تتحكم بالدرجات الخاصة

2019/10/22 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من تخريب “ما بقي من الدولة”، مؤكدا انها “آيلة للسقوط”، وان المناصب تباع وتشترى وتتحكم فيها عدة جهات.وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر، “والله غريبة، وضع الدولة في مرحلة آيلة للسقوط والجماعة ملتهين بالدرجات الخاصة والمدراء العامين”.واضاف ان […]

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