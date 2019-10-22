متظاهرو لبنان يطردون مناصري “حزب الله” من ساحات الاحتجاج

2019/10/22 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفاد شهود عيان، بأن #الجيش اللبناني تدخل ومنع دخول مئات #الدراجات النارية لمناصري “حزب الله” و”حركة #أمل” إلى ساحة #الشهداء في العاصمة #بيروت، حيث يعتصم آلاف […]

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