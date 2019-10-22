نص توصيات لجنة التحقيق باحداث التظاهرات

2019/10/22 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصت لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، الثلاثاء، باحالة ملف التظاهرات الى القضاء.

فما اوصت بالايعاز لوزارة الداخلية لاكمال قيادة حفظ القانون.

وادناه نص توصيات اللجنة:

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