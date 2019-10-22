2019/10/22 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اوصت لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، الثلاثاء، باحالة ملف التظاهرات الى القضاء.
فما اوصت بالايعاز لوزارة الداخلية لاكمال قيادة حفظ القانون.
وادناه نص توصيات اللجنة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص توصيات لجنة التحقيق باحداث التظاهرات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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