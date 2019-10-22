العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

2019/10/22 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن حزب العمال الكوردستاني عبر منظومة علاقاتها الخارجية يوم الثلاثاء ان العنصرين التابعين له واللذين قتلا بضربة جوية تركية كانا قد قدما الى السليمانية لغرض العلاج.

وقال الحزب في بيان اليوم ردا على مؤسسة الاسايش ان "الرفيقين دمهات عـگید (سيدخان آياز)، وجميل احمد (أسر ارماك)، وهما مصابان سابقا في معركة زارا بتاريخ 15- 10 – 2019 مدينة السليمانية لغرض العلاج".

واضاف البيان ان العنصرين تم قتلهما "من قبل التحالف الدولي، ودولة تركيا بعملية مشتركة جبانة" في اقليم كوردستان.

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