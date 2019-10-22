اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث التظاهرات تصدر تقريرها النهائي

2019/10/22 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة المكلفة بإجراء التحقيقات حول الاحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة، تقريرها النهائي.

وتضمن التقرير عددا من النقاط المتعلقة بتفاصيل وملابسات حوادث القتل وأداء الجهات الأمنية واعداد الضحايا، إضافة الى توصيات بشأن إعفاء عدد من القيادات الأمنية.

وأوضح التقرير، أن أفرادا من حمايات مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب ، أطلقوا النار على بعض المتظاهرين اثناء محاولتهم إحراقها، فيما لفت الى ان الخسائر في صفوف المدنيين، والبالغة مئة وسبعة شهداء، وثلاثة آلاف واربعمئة وثمانية وخمسين مصابا، إضافة الى استشهاد أربعة، وجرح ثلاثمئة وثلاثة وستين من عناصر القوات الأمنية، سببها ضعف القيادة لبعض القادة والآمرين، مشيرا الى العثور على ظروف طلقات نارية فارغة لقناصين في إحدى البنايات الفارغة.

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