2019/10/22 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لا نهدف لإبقاء القوات المنسحبة من سوريا في العراق لمدة طويلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: لا نهدف لإبقاء القوات المنسحبة من سوريا في العراق لمدة طويلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).