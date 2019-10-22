البورصة العراقية تواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي

2019/10/22 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت البورصة العراقية لليوم الرابع على توالي خسائرها، نتيجة الأوضاع العامة التي يشهدها العراق خلال الأيام الحالية.





وسجلت البورصة في تداولات اليوم انخفاض المؤشر العام بنسبة ٠.٦٢٪ ليصل إلى درجة ٤٧٩.٤٨ نقطة.





وحققت شركة واحدة أرباحا في تداولات الأسهم وهي العراقية لانتاج البذور اذا بلغ سعر سهمها ٥.٧ دينار، بينما اكثر الشركات الخاسرة كانت هي مصرف العطاء الإسلامي والخليج للتأمين ومصرف الاستثمار وإنتاج الألبسة الجاهزة والخياطة الحديثة.





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