2019/10/22 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القائد العام للقوات المسلحة يصادق على نتائج التحقيق باحداث التظاهرات ويحيل الملف بالكامل الى القضاء وكالة خطوة برس.

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