هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة حج 2020 الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات

2019/10/22 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين،اليوم الثلاثاء، الفائزين بقرعة الحج للعام المقبل 2020 "شخصيا" الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

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