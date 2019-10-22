النجف: إحالة مشاريع جديدة للتنفيذ بكلفة تجاوزت 85 مليار دينار

2019/10/22 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالت محافظة النجف الأشرف ،اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاريع الخدمية للتنفيذ ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019 وبكلفة تبلغ أكثر من 85 مليار دينار.

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