في سابقة خطيرة.. تركيا تقصف السليمانية وتقتل أثنين من العمال

2019/10/22 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مؤسسة الاسايش في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، ان حادث جبل "ازمر" في مدينة السليمانية قبل أسبوع ناتج عن قصف استهدف عنصرين في حزب العمال الكردستاني دخلا اراضي الاقليم من دون استحصال الموافقات الرسمية.

وذكرت المؤسسة في بيان انه "في يوم 15/10/2019 تم استهداف اثنين من كوادر حزب العمال الكردستاني باسمي {جميل ودمهات} وقتلهما وسط المواطنين المدنيين بصورة بشعة".واوضح البيان انه "بعد التحقيقات الدقيقة وجمع المعلومات والوثائق من مكان الحادث اتضح لنا بان ان اثنين كمن كوادر حزب العمال الكردستاني دخلا الى اقليم كردستان بصورة غير شرعية ودون الحصول على الموافقات الرسمية من الاطراف المعنية في حكومة اقليم كردستان".واضاف البيان ان "طائرات بدون طيار تركية استهداف الكادرين لحزب العمال الكردستاني وقتلتهما وسط جموع المواطنين المدنيين وهذه سابقة خطيرة لا تخدم الامن المشترك والتعايش بأي شكل من الاشكال".وتابع البيان"نحن في الوقت الذي ندين فيه اي خرق لاراضي وسيادة العراق نطالب جميع الاطراف بعدم استخدام اراضي العراق واقليم كردستان للهجوم على اية دولة مجاورة".انتهى

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