الديوانية العراقي يفسخ تعاقد الموريتاني كامارا

2019/10/22 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر نادي الديوانية، تسريح محترفه الموريتاني أمادو كامارا، بعد أقل من شهر على انضمامه لصفوف الفريق.

وأكدت مصادر متطابقة، أن الجهاز الفني للفريق، لم يقتنع بقدرات اللاعب ما جعل النادي يقرر فسخ تعاقده.ووقع المهاجم الشاب أمادو كامارا، في الأسابيع الماضية عقدًا احترافيًا مع الديوانية قادما من الرياض الموريتاني.كما لعب في السنوات الماضية لعدد من الأندية التي تنشط في الدوري المحلي الموريتاني أبرزها نواذيبو، ولكصر وشباب الرياض.



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